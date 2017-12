23:59 Panik in Teheran nach mittelschwerem Beben

Teheran (dpa) – Ein mittelschweres Beben hat in der iranischen Hauptstadt Teheran Panik ausgelöst. Hunderttausende flohen aus ihren Häusern auf Straßen und Plätz. Aus Angst vor Nachbeben wollten viele die Nacht im Freien verbringen oder gar die Stadt verlassen. Der Iran wird immer wieder von verheerenden Erbeben heimgesucht. Das Beben hatte eine Stärke von 5,2 und ereignete sich kurz vor Mitternacht Ortszeit. Das Epizentrum lag in Meschkindascht etwa 50 Kilometer südwestlich der Millionenmetropole Teheran.

23:42 Bayern schaltet Pokal-Titelverteidiger Dortmund aus

22:59 Schindler bei Darts-WM ausgeschieden

London - Martin Schindler ist bei der Darts-WM in London erwartungsgemäß ausgeschieden. Der 21 Jahre alte Debütant aus Strausberg verlor gegen den an Position zehn gesetzten Australier Whitlock am Abend 1:3. Damit ist noch ein deutscher Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei. Kevin Münch hatte am Dienstag überraschend gegen den Ex-Weltmeister Adrian Lewis gewonnen und war in die zweite Runde eingezogen.