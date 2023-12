Turnier in London: Siegreicher Auftakt: Clemens bei Darts-WM in Runde drei

Der Halbfinalist des Vorjahres gewann mit 3:1 gegen Außenseiter Man Lok Leung aus Hongkong und steht damit in der dritten Runde. Dort geht es nach den Weihnachtstagen gegen den englischen Mitfavoriten Dave Chisnall, der sein Auftaktmatch ebenfalls klar für sich entschieden hatte.

Für den German Giant war es die Rückkehr an die Wettkampfstätte, an der er vor knapp zwölf Monaten den damaligen Primus Gerwyn Price aus Wales bezwungen und sich so den größten Erfolg seiner Karriere gesichert hatte. "Es hat sich gut angefühlt. Ich war nicht nervös, habe mich gut vorbereitet. Das Spiel war so ein bisschen durchwachsen, aber gerade in den richtigen Momenten war ich auch da. Das war gut, darum habe ich gewonnen", befand Clemens.