Turnier in USA 63 Spiele und 1 Milliarde Euro: Das Wichtigste zur Club-WM

Wie läuft die Gruppenphase für Bayern und den BVB ab?

Der FC Bayern bestreitet sein Auftaktspiel in Gruppe C am 15. Juni (18.00 Uhr - alle Anstoßzeiten MESZ) in Cincinnati gegen den krassen Außenseiter Auckland City aus Neuseeland. Am 21. Juni (03.00 Uhr) kommt es in Miami zum reinzvollen Duell mit den Boca Juniors aus Argentinien. Am 24. Juni (21.00 Uhr) geht es dann noch in Charlotte gegen Benfica Lissabon.

Die Dortmunder starten in Gruppe F am 17. Juni (18.00 Uhr) im Endspielstadion nahe Manhattan gegen Fluminense. Danach spielen sie zweimal in Cincinnati, am 21. Juni (18.00 Uhr) gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika sowie am 25. Juni gegen Ulsan HD aus Südkorea (21.00 Uhr).

Wie ist der Modus?

Die Gruppenphase wird mit acht Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. Die beiden besten Teams erreichen das Achtelfinale. Bis zum Finale geht es dann im K.o.-Modus weiter. Es gibt kein Spiel um Platz drei.

Wer sind die Favoriten?

Erwartet wird allgemein, dass der Gewinner aus Europa kommt. Paris Saint-Germain muss als erster Anwärter genannt werden, wenn das Team von Luis Enrique die Galaform des Champions-League-Finaltriumphes gegen Inter Mailand (5:0) in München konservieren kann. Real Madrid mit dem neuen Trainer Xabi Alonso, Manchester City mit Torjäger Erling Haaland und auch die Bayern wollen es viel besser machen als zuletzt in Europas Königsklasse.

Der ehemalige Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Jürgen Klinsmann ist anderer Meinung. "Mein Favorit ist Boca Juniors", sagte der 60-Jährige. Begründung: "Ich denke, dass die Südamerikaner in vollem Schwung sind. Sie sind mitten in der Saison." Das sei ein Vorteil, denn die Europäer seien müde nach einer langen Saison.

Was können die Clubs verdienen?

Insgesamt schüttet die FIFA eine Milliarde US-Dollar (880 Millionen Euro) an Preisgeld für die Teilnehmer aus, gut die Hälfte davon als Antrittsgelder. Der Sieger kann bis zu 125 Millionen US-Dollar kassieren. Die Prämien sind dabei gestaffelt: Für einen Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Millionen US-Dollar. Vom Achtelfinale (7,5 Millionen) an steigt die Summe über das Viertelfinale (13,125 Millionen) und Halbfinale (21 Millionen) bis zum Finalisten (30 Millionen) und dem Sieger (40 Millionen).

Welche Kritik gibt es an der XXL-WM?

Angesichts der vollen Terminkalender wird besonders die körperliche und mentale Belastung der Profis nach einer langen Saison kritisch gesehen. Jürgen Klopp nannte das Turnier deshalb "nutzlos". Die Vereinigung der europäischen Ligen hat mit der Spielergewerkschaft Fifpro eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht.

Wo können deutsche Fans die Spiele schauen?

Alle 63 Partien des Turniers sind kostenfrei bei DAZN zu sehen. Zuschauer müssen sich einen Account bei dem Streaminganbieter einrichten, um die Spiele zu verfolgen. Die Auftritte des FC Bayern und von Borussia Dortmund werden zudem bei Sat.1 und im Livestream bei Joyn und "ran.de" gezeigt. Der Sender erwarb eine Sublizenz für den deutschen Markt von DAZN. Sollte keines der deutschen Teams ins Achtelfinale kommen, gibt es jeweils ein Spiel pro K.o.-Runde und das Finale live bei Sat.1.