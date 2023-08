Turnier in Wien Beach-Volleyball: Ludwig/Lippmann verlieren EM-Halbfinale

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann den Einzug in das Endspiel der Beachvolleyball-EM verpasst. Das Duo aus Hamburg und Schwerin verlor auf der Donauinsel in Wien das Halbfinale gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner in drei Sätzen 19:21, 21:19 und 14:16.