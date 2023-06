Turnverein Nordschwaben Start als Damen-Gymnastikgruppe

Längst ist der Turnverein Nordschwaben gewachsen. Heute zählt er 220 Mitglieder und ist nicht mehr wegzudenken aus dem sportlichen und kulturellen Leben in Rheinfeldens kleinstem Ortsteil.

Auch eine „Folterkammer“

Das sportliche Angebot kann sich sehen lassen: Eltern-Kind-Turnen, Kindergarten- und Grundschulturnen, Gesundheitssport 50 Plus, Fitness und Aerobic, Nordic-Walking und die Powerfitnessgruppe, auch bekannt als „Folterkammer“. Lange Zeit wurden immer wieder extra Kurse angeboten, zum Beispiel Selbstverteidigungskurs für Kinder und Erwachsene, autogenes Training und Rückenschulung in Kooperation mit der VHS Rheinfelden. In all den Jahren ist der Turnverein mit „besonderen Veranstaltungen“ aufgefallen. So erinnert sich Oberturnwartin Franca Teta an viele schöne Sommerfeste, bunte Abende mit Mottos wie Festa Italiana. „Es wurde immer etwas Ausgefallenes geboten. Natürlich haben auch die Vorführungen nicht gefehlt“, berichtet Teta. Die TV-Mitglieder beteiligen sich an der Bewirtung bei der Kinderfasnacht und am Rosenmontag sowie beim Vatertagshock.