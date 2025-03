Tv-Ausblick München-"Tatort": "Charlie" probt den Krieg in Deutschland

Die Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) bekommen es in einem ihrer letzten Fälle mit einem ganz besonderen Umfeld zu tun. In der Episode mit dem Titel "Charlie", die am morgigen Sonntag um 20.20 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden soll (wegen der Hamburg-Wahl fünf Minuten später als üblich), ermitteln sie im Umfeld sogenannter C.O.B.s.

Diese "Civilians on the Battlefield" (Zivilisten auf dem Schlachtfeld) arbeiten als Statisten für die US-Armee und spielen auf einem amerikanischen Stützpunkt in der Nähe von München Krieg, proben ein großes Nato-Manöver.