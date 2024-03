TV-Ausblick RTL lässt "Die Passion" wiederauferstehen

In der Stadt erhofft man sich vom Millionenpublikum der "Passion" einen Schub für die Sympathiewerte der Stadt und den Tourismus. Bei der ersten Inszenierung in Essen etwa erlangte die "Rüttenscheider Schlemmermeile" unverhoffte Prominenz.

"Die Produktion von "Die Passion" ist riesig. Als Musiker habe ich vor 15 Jahren auf so einer großen Bühne gesungen", sagt Ben Blümel. Der 42-Jährige hatte 2002 einen Mega-Hit mit "Engel". Damals trug er zumeist Mütze und wurde nur bei seinem Vornamen genannt. Heute macht er als Moderator viel Kinderfernsehen. Die nicht unberechtigte Frage, ob Jesus im Jahr 2024 nun Mütze tragen wird, beantwortet er so: "Ich sag’ es mal so: Jesus wird sehr viel weniger Haare haben als vor zwei Jahren."

Jimi Blue Ochsenknecht spielt den Judas

Beim ersten Anruf habe er kurz überlegt, ob sich da jemand einen Spaß erlaube mit ihm, sagt der Sänger. Gerechnet habe er damit nicht. Jetzt habe er aber "schwer Bock". "Zuletzt habe ich eher im Privaten oder bei meinen Moderationen gesungen, da aber dann nur zwei oder drei Songs", berichtet er. Seine Stimme werde nun fit gemacht, um zweieinhalb Stunden "Live-Show rocken" zu können. Einen ersten Einsatz als Heiland hatte Blümel tatsächlich auch schon: Bei einem Termin in Kassel sprach er wegen eines Gerstenkorns am Auge vorsorglich in einer Klinik vor, wie er erzählt. "Als ich dann in die Klinik kam, haben die Mitarbeiter dort sofort gesagt: "Oh Jesus, was ist denn passiert?""