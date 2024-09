"In diesem Jahr haben wir einen programmlichen Gipfel gesehen", erklärte der Juryvorsitzende Wolf Bauer in einer Mitteilung. "Der verstärkte Wettbewerb der Anbieter – von den linearen klassischen Sendern bis hin zu Aggregatoren und Streaming-Plattformen – hat zu einer erweiterten Vielfalt an Programmkreationen mit deutlich gewachsenem Produktionsvolumen und hoher Innovationsbereitschaft geführt."

Das "heute journal" wird mit einer speziellen Ausgabe nominiert

Bei den Informationssendungen kommt es zu einem Wettstreit zwischen den ARD-Talkshows "Hart aber fair" und "Maischberger" sowie dem "heute journal" (ZDF) vom 9. November 2023. Die Jury lobte speziell diese Ausgabe für ihren Umgang mit dem durch die israelische Regierung bereitgestellten Videomaterial der Hamas-Angriffe.

Für Einzelleistungen wurden Ina Ruck für ihre Berichterstattung aus Russland (ARD), Steffen Schwarzkopf für "In der Gewalt der Hamas – Das Geiseldrama von Gaza" und "WELT TV Spezial: 2 Jahre Ukraine-Krieg – live aus Kiew" (WELT TV) sowie Moderatorin Esther Sedlaczek für die "Sportschau UEFA EURO 2024" nominiert.

Sedlaczek hat beim Fernsehpreis 2024 damit eine Doppelfunktion. Am 24. September wird sie auch als Moderatorin durch die erste von zwei Verleihungsshows ("Nacht der Kreativen") führen. Die zweite Show, eine große TV-Gala, übernimmt am 25. September ihre Kollegin Barbara Schöneberger. Die Preise werden in Köln verliehen.

Getragen wird der Deutsche Fernsehpreis von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. In diesem Jahr hat der WDR stellvertretend für die ARD die Federführung übernommen. Es ist ein Jubiläumsjahr: 1999, also vor 25 Jahren, wurde der Preis erstmals verliehen.