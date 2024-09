TV-Auszeichnung: Mario Adorf bekommt Fernsehpreis für sein Lebenswerk

"Mit seinen mehr als 200 Rollen hat er Fernseh- und Filmgeschichte geschrieben und ganze Generationen mit seiner enormen Präsenz in den Bann gezogen. Dabei ist er immer ein Star

ohne Allüren geblieben, einer, für den "Authentizität" mehr ist als nur ein Wort", erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow, diesjähriger Vorsitzender des Stifterkreises, die Entscheidung für Adorf. "Diese Glaubwürdigkeit, mit der er seine Figuren in Szene setzt, macht seine Strahlkraft und seinen großen Erfolg aus."

Adorf hat in seiner langen Karriere Patriarchen, Polizisten, Agenten, Väter, Liebhaber, Schurken und mehrmals den Papst gespielt. 1930 wurde er in Zürich als Sohn einer Elsässerin und eines Italieners geboren, danach wuchs er in Mayen in der Eifel auf. Sein Durchbruch vor der Kamera gelang ihm bereits 1957 als Frauenmörder in Robert Siodmaks Krimi "Nachts, wenn der Teufel kam".