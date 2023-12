TV-Bilanz 2023: Was die Sportfans am liebsten im Fernsehen schauen

Berlin (dpa) - Bei der WM in der Vorrunde gescheitert, aber bei den Fans besonders beliebt: Zum zweiten Mal in Folge sind die deutschen Fußballerinen die TV-Königinnen. 10,374 Millionen Menschen sahen während der Weltmeisterschaft am 30. Juli das Spiel der DFB-Frauen gegen Kolumbien in der ARD und sorgten so bei der Quoten-Bilanz 2023 für Platz Nummer eins.