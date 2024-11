TV-Dating Liebe mit 73: Der erste "Golden Bachelor" heißt Franz

Damme - Eine Ü-60-Version der Kuppelshow "Der Bachelor" geht bald beim Streamingportal RTL+ an den Start. Der erste Kandidat von "Golden Bachelor" heißt Franz, ist 73 Jahre alt und kommt aus dem niedersächsischen Damme. "Ich habe jetzt die einzigartige Gelegenheit, bemerkenswerte Frauen kennenzulernen", sagte der Pensionär laut RTL-Mitteilung. "Es ist faszinierend, wie viel Potenzial an Lebenserfahrung und Weisheit sie mitbringen werden. Ich bin sehr motiviert und gespannt darauf, noch mehr über ihre Geschichte zu erfahren, und freue mich sehr darauf." Start der ersten Staffel von "Golden Bachelor" bei RTL+ ist am 3. Dezember. Der Hauptsender RTL zeigt sie dann im Januar 2025.