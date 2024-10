TV-Dauerbrenner 25 Jahre "Wer wird Millionär?" - Manche wurden Stars

Oder, noch ein Beispiel: Aaron Troschke, Verkäufer in einem Backshop in Berlin. "Den habe ich durch drei Sendungen geschleppt, so unterhaltsam war der. Ist dann bei uns raus mit 125.000 Euro und ist heute ein Social-Media-Star."

Auch Günther Jauch weiß nicht immer die richtige Antwort

Manche Stammzuschauer der Sendung behaupten, sie könnten Günther Jauch sehr schnell anmerken, ob er einen Kandidaten möge oder nicht. Stimmt das? "Kann schon sein", sagt er. "Ich bekenne mich auch dazu, dass ich mich nicht wahnsinnig verstelle in der Sendung. Manche Kandidaten können ja auch nervig sein." Oder wollten ihn unbedingt dazu bringen, ihnen einen Tipp zu geben. Dies "in völliger Ignoranz der Tatsache, dass ich ja gar nicht bei jeder Frage die richtige Antwort weiß. Und die Sendung heißt ja nicht "Betreutes Gewinnen" – man muss da schon aus eigenem Antrieb etwas schaffen."

Von daher gibt es immer auch mal wieder Sendungen, bei denen er denkt "okay, das war jetzt nicht das Highlight". Aber dann ergeben sich wieder Gespräche, die ihm großen Spaß machen. "Man kann hier Klischeevorstellungen aufbrechen. Manchmal kommen Leute rein, da denkt man: Was ist das denn für ein Langweiler? Und dann bricht es plötzlich aus denen heraus. Wieder andere kommen mit großem Aplomb hier herein, breiten ihren Lebenslauf aus und haben dann nichts zu verkaufen. Insofern ist es so wie meine Schwiegermutter mal gesagt hat: Hier läuft Gottes großer Zoo auf, und der ist schon lustig anzusehen."