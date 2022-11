TV-Drama Toxische Männlichkeit: "So laut Du kannst" im ZDF

Nina Gummich, die Maja spielt, war zunächst überrascht und glaubte an eine Verwechslung bei der Besetzung der Rollen. "Ich werde eher als starke, toughe Power-Frau gesehen, die schnell die Klappe aufreißen kann." Seit Jahrzehnten verbreite die Filmbranche ein Bild: "Opfer müssen schmal und blass und flüsternd sein, einer starken Frau würde so ein sexueller Übergriff vielleicht nicht passieren", so Gummich im ZDF-Interview. Die Produzentin Heike Wiehle-Timm sehe das nicht so, sie stehe damit für eine sehr moderne Sichtweise. "Jede Frau kann zum Opfer werden. Die wirklich interessante Frage ist doch, wie wir damit umgehen können." Mit dem Thema Machtmissbrauch sei die Gesellschaft lange nicht durch.

Für toxische Männlichkeit in der Oberschicht reiche "höchst gefährlich" als Beschreibung nicht aus, sagt auch ihre Kollegin Becht im dpa-Interview. "Die Worte "toxische Männlichkeit" sprechen ja für sich. Und ich will diese Kombination nicht in meinem Leben haben."