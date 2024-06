TV-Duell: Bidens Debakel: Kandidaten-Frage beschäftigt Demokraten

Barack Obama gab seinem Parteikollegen Schützenhilfe. "Schlechte Duelle passieren. Glaubt mir, ich weiß das", schrieb der Ex-Präsident auf der Online-Plattform X. "Aber diese Wahl ist immer noch eine Entscheidung zwischen jemandem, der sein ganzes Leben lang für die einfachen Leute gekämpft hat, und jemandem, der sich nur um sich selbst kümmert. Zwischen jemandem, der die Wahrheit sagt, der Recht von Unrecht unterscheiden kann und es dem amerikanischen Volk offen sagen wird - und jemandem, der zu seinem eigenen Vorteil schamlos lügt." Seinem Beitrag war der Link zur Website von Bidens Wahlkampf-Team beigefügt, über den Spendengelder gesammelt werden.

Panik in der Partei?

Zwar waren die Demokraten an vorderster Front offensichtlich darum bemüht, Geschlossenheit zu signalisieren. Doch Skepsis, ob Biden tatsächlich der richtige Kandidat ist, um gegen Trump zu gewinnen, war nach dem TV-Duell allgegenwärtig - in den hinteren Reihen der demokratischen Partei wie auch in US-Medien.

Die "New York Times" veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel: "Um seinem Land zu dienen, sollte Präsident Biden aus dem Rennen aussteigen." Der US-Sender CNN zitierte einen namentlich nicht genannten Parteifunktionär: "Es ist schwer zu argumentieren, dass Biden unser Kandidat sein sollte". Andere sprachen von blanker "Panik" in der Partei. "Er hatte eine Aufgabe: Amerika zu überzeugen, dass er in seinem Alter der Herausforderung gewachsen ist", sagte die ehemalige demokratische Senatorin Claire McCaskill beim US-Sender MSNBC. "Und dabei hat er versagt." Demokrat Andrew Yang, der sich 2020 selbst erfolglos als Präsidentschaftskandidat seiner Partei bewarb, schrieb bei X: "Leute, die Demokraten sollten jemand anderen nominieren - bevor es zu spät ist."