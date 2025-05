TV Haagen: Fast 70 Jahre aktiv

Bereits am 7. Oktober 1956, also vor fast 70 Jahren, übernahm sie ihre erste Damengymnastikgruppe, die sie zwei Jahrzehnte lang erfolgreich leitete. Auch die Stuhlgymnastik am Dienstag wurde ab dem 20. März 1979 unter ihrer Regie zu einer festen Institution. Zusätzlich trainierte sie von 1970 bis Juni 2019 eine weitere Damengymnastikgruppe – insgesamt fast ein halbes Jahrhundert voller Bewegung und Gemeinschaft.

Die beiden Damengymnastikgruppen am Dienstagvormittag hat Ende April Beate Bauer übernommen, heißt es in der Mitteilung. Für diese beiden Gruppen gibt es noch freie Plätze. Alle Frauen, die Lust auf Bewegung in der Gruppe haben, sind zur Probestunde eingeladen. Das Training findet immer dienstags in der alten Halle Haagen, Manzentalstraße 9, statt. Die Damengymnastikgruppe trainiert von 9 bis 10 Uhr, die Stuhlgymnastikgruppe von 10 bis 11 Uhr.