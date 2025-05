Als Grund für die Kürzung nannte der MDR wirtschaftliche Rahmenbedingungen und steigende Kosten in der Medienbranche. Der Sender muss in der Beitragsperiode von 2025 bis 2028 rund 160 Millionen Euro einsparen. Die Produktion der beiden neuen Staffeln steht unter dem Vorbehalt weiterer Gremienzustimmungen innerhalb der ARD.

"In aller Freundschaft" läuft seit 1998 im Ersten und zählt zu den erfolgreichsten wöchentlichen Serien im deutschen Fernsehen. Die Serie spielt in einem fiktiven Krankenhaus in Leipzig.