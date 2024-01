Lucy Diakovska: Feste Partnerin? - "Nein, leider nicht"

In der Sonntagssendung von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gab No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) zuvor Einblicke in ihr Liebesleben. Auf die Frage, ob sie eine feste Partnerin habe, sagte die Musikerin: "Nein, leider nicht." Sie habe vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt - aber es sei kompliziert. "It's more of a situationship", sagte Diakovska weiter. Also mehr als Freundschaft, aber weniger als eine Beziehung. "Situationship" meint eine romantische oder sexuelle Beziehung, bei der die Beteiligten nicht klar ihren Status definieren und kommunizieren.