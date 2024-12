Er habe zum Beispiel vor der Show nicht geglaubt, dass er Udo Jürgens (er sang "Immer wieder geht die Sonne auf") in sich habe. Bega hatte zuletzt den Disney-Klassiker "When You Wish Upon A Star" von Cliff Edwards vorgetragen.

Der deutsche Sänger Bega hatte 1999 den weltweiten Sommerhit "Mambo No. 5" gelandet. Das Lied wurde auch in dieser "Masked Singer"-Staffel vorgetragen, jedoch nicht vom Schneemann, sondern vom Lauch alias TV-Moderatorin Madita van Hülsen. Van Hülsen schied inzwischen schon aus.