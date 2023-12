TV-Show "The Masked Singer": Uwe Ochsenknecht steckte im Kiwi-Kostüm

In der Rolle des tapsigen, flugunfähigen Vogels hatte der Schauspieler das Rateteam in den vergangenen Wochen immer wieder zum Schmunzeln gebracht - aber auch seine Stimme war gelobt worden. In der vierten Liveshow brachte er nun den Song "Rebel Yell" von Billy Idol auf die Bühne. Zusammen mit dem schwarzen Mustang sang er außerdem "All Summer Long" von Kid Rock im Duett.

Überraschend kam die Enttarnung am Ende der Sendung allerdings nicht mehr: Schon zwei Wochen zuvor war Ochsenknecht kurz zu sehen gewesen, als die Vogelmaske bei seinem Auftritt versehentlich verrutscht war. ProSieben hatte danach entschieden, den Kiwi nicht aus dem Rennen zu nehmen. Der Sender entfernte die Passage aber aus der Folge, die nachträglich auf der Streamingplattform Joyn abrufbar war. Zu seinen folgenden Auftritten erschien der Kiwi dann mit überdimensionalen Sicherheitsnadeln, die an dem Kostüm angebracht waren.