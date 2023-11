TV-Vertrag Was die "Dummheit" der Serie A für die DFL bedeutet

So gab es nach dem Rückgang für die spanische La Liga auch in Italien jüngst einen Abschluss mit sinkenden Einnahmen und entsprechendem Ärger. In Frankreich wurde die Ausschreibung sogar aufgrund deutlich zu geringer Angebote abgebrochen.

Die Zeiten des kräftigen Wachstums sind offensichtlich vorbei. "Dass andere Ligen in ihren Heimatmärkten wie in Italien an ihre Grenzen stoßen, das hat sich mittlerweile herumgesprochen", sagte der neue DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel bei seiner Vorstellung im Sommer - und da kannte er das Ergebnis der Serie A noch gar nicht.