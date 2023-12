Two Nights Tour Mini-Tour als "Trostpflaster": Skispringerinnen in Garmisch

Das deutsche Team muss sich nach einem sportlichen Fehlstart kräftig steigern. "Unsere Athletinnen sind alle guten Mutes. Wir haben uns noch einmal angeschaut, was bei den ersten beiden Weltcups nicht so gut funktioniert hat. Entsprechend haben wir an der Sprungtechnik gearbeitet", sagte Trainer Thomas Juffinger. Vor Weihnachten waren 6500 Tickets für beide Springen zusammen verkauft. Die Veranstalter rechnen aber mit einer großen Zahl an Verkäufen an den Tageskassen.