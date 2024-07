Über Zaun geklettert: Betrunkener will ins Gefängnis - und muss es nun auch

Lehrte - Ein 33-Jähriger, der im Dezember 2022 sturzbetrunken versucht haben soll, in die Justizvollzugsanstalt Sehnde bei Hannover einzudringen, muss für sieben Monate ins Gefängnis. Das Urteil erging wegen vorsätzlichen Vollrauschs, sagte Richter Robert Glaß, der Direktor des Amtsgerichts Lehrte, am Dienstag zur Urteilsbegründung. Der 33-Jährige komme schon auf zwei Vorverurteilungen wegen Vollrauschs, so etwas sei "relativ selten". Auch laufe die Bewährung noch. Der Versuch des Eindringens ins Gefängnis sei ungewöhnlich: "Die meisten wollen raus."