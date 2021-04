Überblick Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

KLARHEIT FÜR DIE ZUKUNFT: "Ich habe dem Verein gesagt, dass ich am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte." Mit diesem Satz, in verschiedenen Variationen vorgetragen, sorgte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg und den wochenlangen Debatten um seine Zukunft für Klarheit. Zumindest aus seiner Sicht ist es nun raus: Der 56-Jährige will den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen. "Das ist eine emotionale Geschichte gewesen für uns alle", sagte Nationaltorwart Manuel Neuer. Flicks Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Alles spricht nun dafür, dass er als Nachfolger von Joachim Löw neuer Bundestrainer wird - wenn ihn die überrumpelten Bayern-Bosse aus dem Vertrag lassen.

ZUKUNFT SCHLÄGT GEGENWART: Wie passend doch das schöne Wörtchen "ausgerechnet" manchmal ist. Ausgerechnet in Gladbach! Fünf Tage nach seiner Ankündigung, im Sommer zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln, verliert Trainer Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt in Gladbach 0:4. "Das schaut heute natürlich nicht gut aus", sagte Hütter, wollte von einem Zusammenhang mit seiner Entscheidung aber nichts wissen: "Das wäre mir viel zu billig." Als "Spiel, in dem nicht viel ging" bezeichnete Eintracht-Keeper Kevin Trapp die Partie, die durch die Tore von Matthias Ginter (10.), Jonas Hofmann (60.), Ramy Bensebaini (67.) und Hannes Wolf (90.+5) entschieden wurde.