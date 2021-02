Überblick Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

FRUSTBEWÄLTIGUNG: Die Europa-League-Reisen brachten Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim viel Frust und viele Gegentore. Nach dem 3:4 bei Young Boys Bern will Leverkusen den Negativtrend beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Heiko Herrlich im Gastspiel beim FC Augsburg (13.30 Uhr) stoppen. Drei Gegentore gab es auch für Hoffenheim beim 3:3 gegen Molde FK in Villarreal. Gegen Werder Bremen soll es da zum Abschluss des 22. Spieltags (18.00 Uhr) besser werden.

TORGARANTIE: Fünf Tore in den vergangenen vier Spielen - Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic trifft momentan nach Belieben. Beim 1:0 in Köln war der Sturmriese erneut der Matchwinner. "Das tut gut für die Seele und die Mannschaft", sagte Kalajdzic, der in dieser Saison schon zehn Mal traf. Bei elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz dürfte der Aufsteiger stressfrei die Saison beenden.

UNRUHE: Marco Rose nahm die Schuld auf sich. Der Coach hat unter der Woche für mächtig Wirbel und Unmut bei den Fans von Borussia Mönchengladbach gesorgt, als er seinen Wechsel nach Dortmund im Sommer angekündigt hat. Das 1:2 gegen Mainz dürfte für weiteren Zündstoff rund um den Borussia-Park sorgen. "Ich weiß, dass es jetzt nicht ruhiger wird. Dafür trage ich auch die Verantwortung. Diese Niederlage nehme ich auf meine Kappe, weil es um meine Person in dieser Woche viel Unruhe gegeben hat", sagte der Coach.

ZEICHEN: Amin Younes hielt nach seinem Tor gegen die Bayern ein T-Shirt mit dem Bild eines der Opfer des Terroranschlags von Hanau vor einem Jahr hoch. Schon vor dem Spiel trugen die Frankfurter Trikots mit der Aufschrift "#SayTheirNames". "Das bringt die Opfer nicht zurück, aber die Familienangehörigen sollen wissen, dass wir an sie denken", sagte Younes. Am 19. Februar 2020 waren neun Menschen mit ausländischen Wurzeln an mehreren Orten in Hanau vom 43-jährigen Deutschen Tobias R. erschossen worden.

Zahlen zum Bundesliga-Samstag:

6 - dem 1. FC Köln gelangen nur sechs Punkte aus den ersten elf Heimspielen der Saison. Eine so schlechte Ausbeute daheim hatte der FC in der Bundesliga noch nie zu diesem Zeitpunkt.

10 - so viele Punkte hat Mainz in den fünf Rückrundenspielen geholt. Damit ist die Ausbeute jetzt schon klar besser als in der gesamten Hinrunde (7).

23 - so oft verloren die Bayern bereits bei Eintracht Frankfurt im Profifußball. Damit sind die Hessen der Münchner Angstgegner. Bei keinem anderen Team kassierte der Rekordmeister auswärts so viele Niederlagen.

42 - 42 Punkte nach 22 Partien hat Frankfurt in seiner Bundesliga-Geschichte nur 1989/90 und 1973/74 - umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel - erreicht.

56 - so viele Gegentore hat Schalke in dieser Saison bereits kassiert. Mehr Gegentore hatte nach 22 Spielen zuletzt Fortuna Düsseldorf 1986/87 kassiert (62).

