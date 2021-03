Überblick Olympia in Tokio: Welche deutschen Teams dabei sind

Frauen - Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verpasste durch das Aus im WM-Viertelfinale einen von drei Europa-Startplätzen. Olympia findet dadurch ohne den Goldgewinner von 2016 statt.

Handball:

Männer - Die DHB-Auswahl sicherte sich beim Qualifikationsturnier in Berlin das Ticket für Tokio. Dort will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason um Gold kämpfen.

Frauen - Die deutschen Handballerinnen werden nicht dabei sein. Der achte Platz bei der WM 2019 reichte nicht, um an einem Qualifikationsturnier für Olympia teilnehmen zu können. Der siebte Rang hätte dafür genügt.

Basketball:

Männer - Die deutschen Herren haben durch das Vorrundenscheitern bei der WM in China das direkte Ticket verpasst, aber den Sprung zu einem von vier Qualifikationsturnieren geschafft. Dieses müssen sie in Split (29. Juni bis 4. Juli) gewinnen, um nach Tokio zu dürfen.

Frauen - Die deutsche Damen-Nationalmannschaft hat keine Chance mehr, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren.

Basketball 3 gegen 3:

Männer - Die deutschen Herren haben die Qualifikation verpasst.

Frauen - Die deutschen Frauen haben das direkte Olympia-Ticket verpasst, sind Ende Mai aber bei einem Qualifikations-Turnier in Graz mit 20 Ländern dabei. Dabei geht es um drei Plätze.

Hockey:

Männer - Die DHB-Herren lösten im November 2019 ihr Tokio-Ticket. Beim Ausscheidungsturnier in Mönchengladbach gewannen die Hockey-Asse ihre zwei Duelle gegen Österreich.

Frauen - An gleicher Stelle setzten sich die DHB-Frauen zweimal gegen Italien durch und sind deshalb ebenso bei den Olympischen Spielen dabei.

Volleyball:

Männer - Kurz vor dem Ziel verpasste die Mannschaft um Georg Grozer das Olympia-Ticket. Im Finale des Qualifikationsturniers von Berlin hatten die Volleyballer gegen Frankreich (0:3) keine Chance.

Frauen - Auch die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski spielte sich in ihrem Ausscheidungsturnier in den Niederlanden bis ins Finale - verlor dieses aber gegen die Türkei. Damit fehlen wie schon vor fünf Jahren in Rio de Janeiro beide Volleyball-Nationalmannschaften bei Olympia. Deutsche Frauen nahmen letztmals 2004 teil.

Beach-Volleyball:

Männer - 15 der 24 Startplätze werden am 14. Juni über das Olympic Ranking vergeben. Die besten zwölf Resultate auf der Welttour kommen in die Wertung. Die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) sind praktisch schon qualifiziert. Ein weiteres Ticket könnte sich ein deutsches Duo über den Continental Cup erkämpfen.

Frauen - Die Qualifikation verläuft bei den Frauen genau wie bei den Männern. Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart) stehen im Ranking derzeit auf Rang zehn. Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch (Hamburg) wären mit dem derzeitigen 15. Platz auch dabei. Der Weltverband FIVB hat jetzt aber noch fünf Welttour-Turniere angesetzt, die als weitere Qualifikation zählen.

Wasserball:

Männer - Die deutschen Wasserballer durften als Nachrücker beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam antreten, verpassten ein Ticket dort jedoch klar. Mit dem enttäuschenden Auftritt endete auch die Zeit von Wasserball-Legende Hagen Stamm als Bundestrainer.

Frauen - Die deutschen Frauen belegten bei der EM den vorletzten Platz und verpassten damit auch einen Startplatz für ein Qualifikationsturnier.

Baseball/Softball:

Männer/Baseball - Die DBV-Herren haben die Olympia-Teilnahme nicht geschafft. Bei der EM in Bonn kamen sie nicht unter die besten fünf Teams und verpassten dadurch das Qualifikations-Turnier für Tokio.

Frauen/Softball - Das DBV-Softball-Team fährt nicht nach Tokio. Die Mannschaft konnte kein Ticket für das Olympia-Qualifikationsturnier lösen.

Rugby:

Männer/Frauen - Beide Teams sind in der Ausscheidung gescheitert. Die Männer im Viertelfinale an Irland, die Frauen schon in der Vorrunde.

