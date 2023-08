Nach Kuss-Eklat Kuss-Skandal: Vereinte Nationen kritisieren Rubiales

"Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf die Lippen zu küssen?", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, am Montag in New York. Rubiales war nach dem Vorfall in Sydney am 20. August vom Weltverband FIFA suspendiert worden. Einen Rücktritt lehnte er bislang ab. Der Kuss, den Hermoso als ungewollt beschrieb, hatte im In- und Ausland Kritik und Empörung ausgelöst.

Er sehe "keinen Hinweis darauf", dass der Kuss von Rubiales auf den Mund der Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale einvernehmlich gewesen sei, so Dujarric weiter. "Es gibt weiterhin ein kritisches Problem des Sexismus im Sport und wir hoffen, dass die spanischen Behörden und die spanische Regierung dieses Problem auf eine Weise angehen, die die Rechte aller Sportlerinnen respektiert".