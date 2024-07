Überlastetes Schienennetz: Bahn will mit neuer Bauweise Fahrpläne stabiler machen

Berlin - Die Deutsche Bahn will die vielen Bauarbeiten auf dem überlasteten Schienennetz künftig auf andere Art organisieren und bündeln - und den Fahrplan damit verlässlicher machen. "Wir werden weiter auf diesem hohen Niveau bauen, deshalb müssen wir jetzt fundamental anders an die Sache rangehen", sagt der Chef der neuen Bahn-Infrastrukturtochter InfraGo, Philipp Nagl. "Die größte Last für die Fahrgäste im Personenverkehr und die Güterverkehrsunternehmen sind die immer wieder neuen Fahrpläne durch die endlose Anzahl an oft auch kurzfristigen Kleinmaßnahmen." Das werde sich mit dem neuen Prinzip ändern. "Wir vereinfachen den komplexen Fahren-Bauen-Prozess."