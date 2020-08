Überlegungen in Magdeburg Sachsen-Anhalt will Verbote von extremen Demos erleichtern

Derweil will die rot-schwarz-grüne Koalition im Brandenburger Landtag extremistischen Tendenzen im Öffentlichen Dienst entgegentreten. Daher solle geprüft werden, wie eine Zuverlässigkeitsüberprüfung von Bewerbern vor der Einstellung erfolgen könnte, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD, CDU und Grüne, der am Donnerstag im Landtag beraten werden soll. Dieser Extremismus-Check solle bei gegebenem Anlass auch bei bereits Bediensteten angewendet werden.

Der Maßnahmenplan der Koalition richte sich ausdrücklich gegen den Rechtsextremismus, betonte der CDU-Innenexperte Björn Lakenmacher bei der Vorstellung des Antrags. "Dass jemand, der im Öffentlichen Dienst arbeiten will, der beispielsweise als Polizeibeamter tätig sein will, einem Verfassungstreue-Check unterzogen wird, sehe ich nicht als unverhältnismäßig an, sondern als absolut geboten", betonte Lakenmacher.

Die Vertreter von SPD und Grünen äußerten sich zu dem Extremismus-Check zurückhaltend. "Uns würde die Tiefe der Planungen dazu im Innenministerium durchaus interessieren", sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Auch Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke schränkte ein. "Es kann Fälle geben, etwa bei Waffenträgern bei der Polizei, wo das sinnvoll ist", meinte er. "Ob das kommt, hängt von der Ausgestaltung ab."

