Überraschung im Achtelfinale Die Pokal-Party geht weiter: "Alles ist möglich" für Arminia

Dass der Plan gegen Freiburg aufging, lag nicht zuletzt an Torwart Jonas Kersken. Der 24-Jährige verhinderte mit seinem gehaltenen Elfmeter gegen Florent Muslija einen frühen Rückstand, feierte nach dem Spiel als Anheizer ausgelassen vor der Südtribüne mit den treuesten Fans. "Wir spüren, was in uns steckt", sagte Kersken selbstbewusst.

Dafür, dass an diesem Abend alles klappte, stand auch Verteidiger Christopher Lannert. Der 26-Jährige traf erstmals im Pokal - und das direkt per Traumtor. "Wir haben schon die ganze Woche so ein bisschen gewitzelt und gesagt: Ich bin wie eine Ketchupflasche: Wenn’s einmal kommt, dann kommt’s richtig", sagte er mit einem Lächeln. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich dafür kaum aussuchen können.

Die unvorhergesehenen Einnahmen aus dem DFB-Pokal können helfen, den aktuellen Höhenflug noch nachhaltiger zu gestalten. Der Einzug ins Viertelfinale spült knapp 1,7 Millionen Euro in die Kasse. In den bisherigen Runden gab es bereits rund 1,5 Millionen Euro - viel Geld für den Drittligisten, der im Pokal so gar nicht wie einer auftritt.