Übung der Feuerwehr: Wenn es im Technikkeller brennt

Das Szenario

Im Technikkeller des Kreiskrankenhauses ist durch Verpuffung eine starke Rauchentwicklung entstanden. Zwölf Personen werden vermisst. Zudem ist ein Fahrzeughalter in Angst geraten und so sehr erschrocken, dass er durch eine Hecke gefahren, die Böschung heruntergerutscht und nun in seinem Fahrzeug eingeklemmt ist.

Die Übung dauerte bis in die Abendstunden. Foto: sc

Während sich ein Teil der Wehrmänner in das Gebäude begab, war Zugführer Andreas Rogler mit seinen Leuten bei dem verunglückten Fahrzeug im Einsatz. Das benötigte Arbeitsmaterial, um den Verletzten aus dem Auto zu befreien, wurde bereitgelegt. Zuerst musste das Wrack gesichert werden. Mittels Stabilisatoren wurde das Fahrzeug fixiert. So konnte verhindert werden, dass das Auto kippen kann. Anhand von Scherenspreizern, einem hydraulischen Rettungsgerät, wurden Blechteile entfernt.