Ufertbrütli in Schlächtenhaus Eier und Butter gesammelt

An Himmelfahrt zog wieder das „Ufertbrütli“ mit den Kindern aus dem Dorf durch Schlächtenhaus. Den Umzug führte das „Brautpaar“ Lotte und Julian aus dem Kindergarten Zwergehüsli an. Die Kinder sammelten zahlreiche Eier und Spenden für den Kindergarten. Doris Bechtel aus Hofen steuerte selbstgebackenes Bauernbrot bei. Die Kinder sangen fröhliche Frühlingslieder. Wer keine Eier- oder Geldspende leisten mochte, wurde traditionell mit dem Lied „Chömet use, ihr Herre, go des Ufertbrütli beschere. Und bescheret ihr des Brütli nit, so lebet ihr am Pfingschtdag nit“ überzeugt.