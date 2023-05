Die Polizei hat einen mutmaßlich Betrüger geschnappt. Einem Zeugen wurden am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Werderstraße vier Uhren von einem Mann angeboten, heißt es im Polizeibericht. Die Uhren, die angeblich zwischen 200 bis 250 Euro wert sein sollten, wollte der Mann gegen Benzingeld tauschen. Der Zeuge ging nicht auf das Angebot ein und informierte die Polizei. Nach einer kurzen Fahndung nahm diese vorläufig einen 41-jähriger Tatverdächtigen. In seinem Auto fand die Polizei 18 Uhren. Nach Sachlage liegt der Einkaufspreis je Uhr im einstelligen Bereich. Die Uhren wurden beschlagnahmt. Danach wurde der 41-Jährige wieder entlassen.