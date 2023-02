Die Widersprüchlichkeiten in der AfD sind groß

Ursprünglich stand zum Beispiel drin, dass die Krim als Teil Russlands anerkannt werden sollte. Das wurde wieder gestrichen. In einer früheren Version war auch lediglich von "einem Krieg" in der östlichen Nachbarschaft die Rede, was schließlich auch auf Druck eher westlich gesinnter Parteimitglieder in "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg" geändert wurde.