Ukraine-Krieg Freuding: Angriff bei Kursk "ein bewusst hohes Risiko"

Eher skeptisch äußerte er sich zu Aussichten, dass die Fortsetzung des Krieges noch am Widerstand aus der russischen Bevölkerung scheitern könne. "Wenn wir mit unserer westlichen Einstellung, mit unserem westlichen Blick immer gedacht haben, die russische Gesellschaft erträgt auch nur eine bestimmte Anzahl an Opfern, dann müssen wir jetzt erkennen, dass Russland seine eigene Mathematik hat", so Freuding. "Was wir von unseren gesellschaftlichen Verhältnissen ableiten, ist auf Russland so nicht übertragbar." Dieser gesellschaftliche Aspekt finde "seine Umsetzung unter den ganz besonderen Bedingungen eines diktatorischen Regimes".