Ukraine-Krieg: Lörrach hofft auf baldige Verbesserungen in Wyschhorod

Jörg Lutz hat ein Video vom Angriff auf den Staudamm geteilt. Foto: Instagram

Der OB verweist zudem darauf, dass die Stadt Lörrach schon jetzt viel tue. So nehme sie Frauen und Kinder auf, deren Männer derzeit im Krieg sind. Ihnen werde vorübergehend Schutz vor dem Krieg gewährt. „Die Gewissheit, dass ihre Liebsten hier in Deutschland in Sicherheit sind, gibt ihnen Kraft im Kampf der ukrainischen Verteidiger gegen die Besatzer des Kremls“, findet Lutz auch in den Sozialen Medien deutliche Worte.

Ohne weitere Aktionen

Stand jetzt ist aber nicht geplant, dass weitere Demonstrationen – wie sie zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine auch in Lörrach aus der Zivilgesellschaft heraus erfolgt waren – auf die Beine gestellt werden. Fessler: „Die Stadtverwaltung Lörrach plant aktuell keine weiteren Aktionen.“ Mittlerweile ist es gut zweieinhalb Jahre her, dass Russland die Ukraine angegriffen hatte. Einen Eindruck von den Folgen lieferte die Stadt Lörrach im Februar vergangenen Jahres in einer ausführlichen Darstellung.