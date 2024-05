Die Ukraine wehrt seit mehr als zwei Jahren eine russische Invasion ab. Um den jüngsten Großangriff erfolgreich abzuschlagen, benötigt das Land nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Unterstützung aus dem Ausland. "Im Moment sind jedes gelieferte Flugabwehrsystem und jede Rakete ein Beitrag, der Leben rettet und unsere Städte und Gemeinden am Leben erhält, schrieb er am Samstag auf Facebook. "Was wirklich hilft, sind tatsächlich an die Ukraine gelieferte Waffen, nicht nur die Ankündigung solcher Waffenpakete."

Ukrainischer Drohnenangriff auf russische Raffinerie

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag eine Raffinerie in der Millionenstadt Wolgograd - ehemals Stalingrad - mit Kampfdrohnen angegriffen. Nach Darstellung des militärischen Geheimdienstes in Kiew wurden dabei mehrere Anlagen der zum Erdöl-Riesen Lukoil gehörenden Raffinerie getroffen und beschädigt. Das Verteidigungsministerium in Moskau widersprach diesen Berichten. Vielmehr seien mehrere ukrainische Drohnen und Raketen bei Belgorod und vor Wolgograd abgefangen worden.

Polen will seine Ostgrenze stärker befestigen

Polen will seine Ostgrenze stärker befestigen. Regierungschef Donald Tusk begründete dies am Samstag mit dem Druck, den das Regime im benachbarten Belarus mit organisierter Migration erzeuge, und der wachsenden Gefahr durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.