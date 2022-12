Ukraine-Krieg Selenskyjs Reden als Buch: "Botschaft aus der Ukraine"

16 Reden hat der frühere Schauspieler, der schon vor seiner Wahl 2019 in seiner Rolle als Präsident in der Serie "Diener des Volkes" berühmt wurde, nun für das Buch "Botschaft aus der Ukraine" (Siedler Verlag) ausgewählt, das an diesem Montag auf Deutsch erscheint.

Appell an den Westen

Es ist nicht das erste Buch mit Reden von Selenskyj, aber laut Verlag das erste von ihm selbst. Es ist vor allem ein Appell an den Westen, angesichts zunehmender Auswirkungen des Krieges auch für die Menschen in der EU nicht nachzulassen bei der Unterstützung für die Ukraine. "Werden Sie der Ukraine nicht überdrüssig. Lassen Sie nicht zu, dass unser Mut "aus der Mode kommt"", sagt Selenskyj in dem Buch zu den von ihm handverlesenen Texten. "Die Ukraine zu unterstützen, ist kein Trend, kein Meme oder Onlinehype. Nichts, was sich blitzschnell auf der Welt verbreitet, um dann wieder in Vergessenheit zu geraten."