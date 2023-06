Auch am Donnerstag flossen weiter Wassermassen aus dem Stausee ab. Der Wasserstand in dem See sei binnen 24 Stunden um einen Meter gesunken und liege mit Stand 7.00 Uhr MESZ bei 13,05 Meter, hatte der staatliche Wasserkraftwerksbetreiber Ukrhydroenergo in Kiew mitgeteilt.