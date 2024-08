Ukrainehilfe: Damit die Menschen den nächsten Winter überstehen

Alles begann 1992. Damals hatte Thomas Harms mit Gleichgesinnten den Verein KiHev ins Leben gerufen, um die Kinderstation in einer Klinik für Opfer radioaktiver Strahlung in Kiew zu unterstützen. Viele Jahre lang schickten Harms und seine Mitstreiter Medikamente, medizinische Geräte und Geld nach Kiew, allein 30 000 Euro im letzten Vorkriegsjahr 2021. „Das ist jetzt Nebensache“, sagt Harms.

Nach dem russischen Angriff wurde die Hilfe ausgeweitet

Seine Hilfsaktion hat er seit dem russischen Angriff im Februar 2022 mit Unterstützung zahlreicher Spender deutlich ausgeweitet. Denn heute ist die Ukraine ein Land im Krieg. Armut und Elend in der Bevölkerung breiten sich immer weiter aus. Jede Woche gehen Transporte, befüllt von KiHev und der kirchlichen Ukraine-Hilfsorganisation „S’Einlädele“ in Freiburg in die am schlimmsten betroffenen Orte.