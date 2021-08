Um 164 Millionen Euro geprellt Ehemaliger Investor wegen Anlagebetrugs zu Haft verurteilt

Demnach prellte der ehedem in Börsen- und Finanzforen bekannte Finanzmakler in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts insgesamt 6894 Anleger um 164 Millionen Euro. Manche Kunden sind dabei mehrfach gezählt, da sie in mehrere der insgesamt elf Fonds investiert hatten.

Dem Urteil voraus ging eine Absprache zwischen Anklage und Verteidigung, mehr als neun Jahre Haft gelten in Betrugsfällen jedoch als sehr hoch. Der 48-Jährige hatte ein Geständnis abgelegt, was ihm die Kammer zu seinen Gunsten anrechnete. Die Ermittlungen waren vor Jahren publik geworden, 2017 hatte der Makler noch in einem Zeitungsinterview die Vorwürfe zurückgewiesen.