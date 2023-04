UMA im Kreis Lörrach Die Situation entspannt sich

Die Buchenbrandhalle in Schönau wurde als Unterkunft wieder reaktiviert. Es sei aktuell nicht anders möglich, die unbegleiteten Jugendlichen unterzubringen, wies Rasch Kritik aus den zurückliegenden Wochen zurück: „Wir können es nur so tun, wie wir es tun.“

Schlüssel optimiert

Den Betreuungsschlüssel optimierte der Landkreis auf eins zu zehn oder besser. Nicht alle Betreuungskräfte seien Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter, müssten aber eine Ausbildung in einem möglichst ähnlichen Beruf haben, erklärte Rasch. Trotz dieser Verbesserungen laufe nicht alles rund, sagte Rasch: Das Gesundheitszentrum Todtnau führe keine Erstuntersuchungen mehr durch. Dies habe die Kinderklinik Lörrach übernommen. Eine medizinische Grundversorgung böten alle Praxen an. Aber die Kinder- und Hausärzte könnten praktisch keine unbegleiteten minderjährigen Ausländer mehr aufnehmen. Da der Kreis Lörrach in Grenznähe liegt, reisen dort besonders viele UMA ein. Rasch berichtete, dass er sich bei der Bundespolizei dafür eingesetzt habe, dass ein Teil der Neuankömmlinge in Freiburg registriert wird und nicht alle in Efringen-Kirchen.