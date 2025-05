Umbauvorhaben in Lörrach: Was 130 Flüchtlinge im alten Polizeirevier erwartet

Jürgen Issler (Elektroplanung) sowie die Architekten Ingo Meier und Ingo Herzog sowie Dietrich Pech als Projektleiter Fachbereich Hochbau skizzierten die anstehenden Maßnahmen bei einer Besichtigung. Foto: Marco Fraune

5,4 Millionen Euro

Die Sanierungskosten in Höhe von 5,4 Millionen Euro stellen die Verantwortlichen auch in Relation zu einem Neubauvorhaben. Denn die Summe klinge viel, was jedoch an der großen Fläche liege. Die baulichen Kosten würden sich auf 550 Euro pro Quadratmeter belaufen, die technischen Kosten auf 620 Euro. Bei Neubauten liege der Betrag bei 4000 bis 5000 Euro im Vergleich zu den 1170 Euro hier im alten Polizeirevier.

Der Innenhof Foto: Marco Fraune

Dass es sich um ein solches handelt, wurde am Eingang des historischen Gebäudes schnell deutlich, wo es noch den gesicherten Bereich gibt. Im Untergeschoss befindet sich noch der Zellentrakt, wo die damaligen Pritschen noch wie beim Auszug stehen. Vor dem Einzug der Flüchtlinge gilt es nun die landesweit geltenden Vorschriften und damit die Mindestanforderungen für die Flüchtlingsunterbringung zu erfüllen.

Eine frühere Zelle Foto: Marco Fraune

Die Elektrik und mehr

Dafür müsse das Gebäude zuerst komplett stromlos gemacht werden, lieferte Jürgen Issler von Issler Etec Elektroplanung tiefere Einblicke. Alle Zimmer würden über den Flur einen Stromanschluss erhalten. 90 Prozent der alten Installation werde wie bisher gelassen und einfach nicht genutzt, doch zehn Prozent müssen raus. Eine Brandmeldeanlage ist zudem in jedem Raum zu installieren, ein neuer Blitzschutz zudem erforderlich. Turnusmäßig würden auch Brandschutzübungen mit den Bewohnern erfolgen, kündigte Issler an.