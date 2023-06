Brisbane - Große Freude bei den australischen Ureinwohnern: Die weltgrößte Sandinsel Fraser Island vor der Küste von Queensland trägt nun auch offiziell wieder ihren ursprünglichen Namen K'gari (ausgesprochen: Gurrie). Das Wort bedeutet in der Sprache des Volkes der Butchulla Paradies. Die Premierministerin der Region, Annastacia Palaszczuk, sprach am Mittwoch von einem historischen Tag. "K'gari ist der Name, das war er schon immer und er wird es immer sein", sagte sie. "Von nun an sollten alle Queenslander die Insel bei ihrem rechtmäßigen Namen K'gari nennen."