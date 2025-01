Hilfe für Syrien Schulze auf Erkundungsreise in Damaskus - schauen was geht

Baerbock und andere europäische Regierungsvertreter haben Bedingungen für die Aufhebung von Sanktionen und für Unterstützungsleistungen gestellt. Die Sanktionen sind der Grund, weshalb Roaming in Syrien und Banküberweisungen nicht funktionieren. Es brauche einen politischen Dialog unter Einbeziehung aller ethnischen und religiösen Gruppen, unter Einbeziehung aller Menschen, sagte die Außenministerin.

Was wird aus syrischen Flüchtlingen in Deutschland?

Einige Politiker, darunter der Bundestagsabgeordnete Jens Spahn (CDU) und die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, hatten bereits kurz nach dem Ende der Assad-Herrschaft eine rasche Rückkehr der syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat gefordert. Baerbock schlug dagegen vor, in Deutschland lebenden Flüchtlingen aus Syrien mit einer Ausnahmegenehmigung Besuche in ihrem Heimatland zu ermöglichen. So könnten diese vor Ort selbst erkunden, ob sich für sie eine dauerhafte Rückkehrmöglichkeit eröffne. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) prüft inzwischen eine entsprechende Ausnahmeregelung.

Wenn Schutzberechtigte in ihre Herkunftsländer reisen, gilt die Vermutung, dass die Voraussetzungen für den Schutz nicht mehr vorliegen. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Reise "sittlich zwingend geboten ist", etwa wegen des Todes eines Angehörigen, und den Behörden angezeigt wurde.

Dass in Deutschland nach dem Besuch von Baerbock in Damaskus vor allem darüber diskutiert wurde, dass De-facto-Machthaber Ahmed al-Scharaa die Grünen-Politikerin nicht per Handschlag begrüßte, hat unter syrischen Exil-Oppositionellen teils für Kopfschütteln gesorgt. Bei einer Konferenz in Riad gab Außenminister al-Schaibani Baerbock dann die Hand - wie nun auch ihrer Kabinettskollegin Schulze in Damaskus.