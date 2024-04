Weder die Tweet-Serie noch das Buch seien von vornherein geplant gewesen, sagt Herrmann. "Das hat sich tatsächlich komplett ergeben." Nach dem Erfolg der Tweet-Serie habe er überlegt, ein Buch aus dem Ganzen zu machen, erzählt der 37-Jährige. Beim Rowohlt-Verlag sei er gleich auf offene Ohren gestoßen.

Schön aber anstrengend

Die Geschichten von der Urlaubsreise sind teilweise so skurril, dass man sie kaum glauben kann. Ist das wirklich alles so passiert? "Das ist wie Köche nach Rezepten fragen", sagt Herrmann. "Es wäre schlimm, wenn alles haargenau so passiert wäre. Man kann sich das aber alles nicht so ausdenken, wenn nicht etwas Wahres dran wäre. Es ist schon sehr, sehr viel schiefgegangen von dem, was schiefgehen kann." Dennoch sei es auch ein schöner, wenngleich anstrengender Urlaub gewesen.