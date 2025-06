Umfangreiche Ermittlungen Messerangriff in Hamburg: Was einen Monat danach bekannt ist

Frau räumt Tathandlung beim Haftrichter ein

Dank des mutigen Eingreifens von zwei Passanten wurde die Messerstecherin auf dem Bahnsteig gestoppt. Die Polizei nahm die 39-Jährige fest. Am folgenden Tag ordnete ein Haftrichter ihre vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der Unterbringungsbefehl lautete auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Laut Staatsanwaltschaft räumte die Frau die Tat vor dem Haftrichter ein.