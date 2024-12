Umfrage in Efringen-Kirchen: Menschen wünschen sich Frieden

Eric Theuss Foto: Daniel Hengst

Sein größter Wunsch sei der Weltfrieden und dass die Kriege aufhören würden, erklärt Andreas Feuerstein. „Das betrifft nicht nur Europa und die Ukraine, sondern die ganze Welt“, sagt der Österreicher, der mit seiner Partnerin gerade in einer Ferienwohnung im Ort wohnt. Die Menschheit müsse lernen, friedlich und in Frieden miteinander auszukommen. „Ansonsten bin ich wunschlos glücklich“, erklärt Feuerstein, der sich zusammen mit seiner Partnerin, einer Schweizerin, in die Region und die Menschen verliebt habe. Daher würden sie im kommenden Jahr nach Efringen-Kirchen ziehen wollen.