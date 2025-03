Umfrage in Grenzach-Wyhlen: Wie attraktiv sind die Ortszentren?

Die vom Land geförderte Aktion „Innenstadtberatung“ in Grenzach-Wyhlen ist ein Projekt vom Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee. Ziel sei es, die Attraktivität und Aufenthaltsqualität in den Ortszentren zu steigern.

Dabei sollen möglichst viele Akteure ins Boot geholt werden, heißt es in der Mitteilung. Im Laufe des Prozesses werden die Perspektiven der verschiedensten Akteure in den Ortszentren eingeholt. Daher wird am 20. und am 22. März eine Passantenbefragung in Grenzach und Wyhlen vom Marktforschungsinstitut Emergent Actio KG durchgeführt.