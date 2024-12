Umfrage in Lörrach: Warum kommen so viele Lörracher an Heiligabend auf den Alten Markt?

Lisa Rüffel: „Seit sechs Jahren lebe ich in Freiburg, dort habe ich mein Jura-Studium absolviert. Hier bin ich zum ersten Mal am 24. Dezember dabei. Ich bin beeindruckt, es macht großen Spaß. Zwar habe ich bisher noch nicht viele meiner früheren Mitschüler getroffen. Vielmehr bin ich Leuten aus einem anderen Kontext, wie beispielsweise aus Vereinen, begegnet. Zur Zeit mache ich mein Referendariat. Vielleicht komme ich nach Lörrach zurück, das ist nicht auszuschließen. Der heutige Abend jedoch, das ist sicher, der und die nächsten Tage, gehören der Familie.“

Veronika Pasch. „Seit 2021 lebe ich in Heidelberg. Ich habe Sport und Psychologie studiert. Das nächste Ziel ist, den Master zu machen. Am Ende werde ich Sportpsychologin sein. Heute genieße ich es, meine Jugendfreundinnen zu treffen. Bei den meisten ist alles gut gelaufen, was mich sehr freut. Den Abend werde ich mit meiner Familie verbringen.“

Benita Baum: „ Ich lebe seit 2015 in Mannheim, wo ich an der Universität arbeite. Am 24. Dezember gehe ich gerne auf den Alten Markt. Ich treffe Freunde aus der Schulzeit, wir tauschen uns aus, aber der Abend, der gehört der Familie. Ich finde es interessant zu hören, was jeder so in seinem Leben macht. Und, ich könnte mir vorstellen, später wieder nach Lörrach zurück zu kommen.“