Umfrage: Mehrheit mit keinen größeren Corona-Sorgen im Advent

Appelle zur Vorsicht

Dass die adventliche Stimmung gerade optimistischer zu sein scheint als die Corona-Lage, hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kürzlich anklingen lassen. "Im Moment wird die Gefahr, die von Covid ausgeht, tatsächlich unterschätzt", sagte der SPD-Politiker nach einem Fachtreffen zu Long-Covid-Beeinträchtigungen. Nach seinen Angaben lässt sich aus Berechnungen eine Corona-Welle erkennen - mit einer Inzidenz von etwa 1700 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) hat dieses hohe Niveau wegen der größeren Immunität durch Impfungen und Infektionen nun aber eine andere Bedeutung als in der Pandemie, in den Intensivstationen der Krankenhäuser spiegele sich dies vorerst auch nicht wider.